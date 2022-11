Patrozinium in Kaarst : Neue Martinsfahne erhält kirchlichen Segen

Sven Krings, Daniel Stroh und Reinhard Breil (v.l.) vom Martinsverein mit der frisch gesegneten Martinsfahne. Rechts: Kaplan Clemens Neuhoff. Foto: Stephan Seeger

Kaarst In der Pfarrkirche St. Martinus in Kaarst ist am Sonntagmorgen eine Familienmesse zum Patrozinium gefeiert worden. Dabei wurde auch die neue Fahne des Martinsvereins gesegnet. In der kommenden Woche will der Verein das „Gripschen“ thematisieren.

(seeg) Als Patrozinium versteht man in der katholischen Kirche die Schutzherrschaft eines Heiligen über die Kirche. Und zwei Tage nach dem offiziellen Martinstag stand in der Messe der heilige Martin im Fokus. Clemens Neuhoff, seit dem 1. September neuer Kaplan in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen, kündigte gleich zu Beginn des Gottesdienstes an, dass am Ende noch eine Segnung bevorstehe: Und zwar die der neuen Fahne des Kaarster Martinsvereins.

Und diese ist in viermonatiger Arbeit entstanden, wie Reinhard Breil, Vorsitzender des Kaarster Martinsvereins, unserer Redaktion erklärt. Er und Patrick Pohl sind extra für die neue Fahne nach Nördlingen (Bayern) gefahren und haben dort das Aussehen, den Stoff und die Art der Schriftzüge ausgesucht. Eine Seite der Fahne ziert das Pfeilkreuz der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Kaarst, das alte Gemeindewappen der Stadt und die Mantelteilung. Der Entwurf für die Mantelteilung stammt aus der Feder von Christina Stroh. Auf der anderen Seite sind die erste Strophe des alten Martinsliedes „Zink Mätes“ auf Kaarster Platt sowie das Logo des Martinsvereins zu sehen. Finanziert wurde die Fahne vom Martinsverein selbst. Künftig soll die Fahne in einem Kasten untergebracht werden, um sie vor einer Beschädigung zu schützen. „Dafür werden wir uns eine Lösung überlegen“, so Breil. Bereits beim großen Martinszug der Grundschulen am vergangenen Mittwoch war die neue Fahne zu sehen, seit Sonntag ist sie auch gesegnet.

Derweil entgegnet Breil den Kritikern, die sich über den Termin des Gripschens im Internet beschweren, dass die Idee nicht vom Martinsverein stamme, vielmehr sei es ein Wunsch vieler Eltern und der Schulen gewesen, da es nach dem Martinszug am Mittwoch zu spät für die Kinder sei, noch an den Türen und in den Geschäften zu singen. Deshalb habe der Martinsverein alle Eltern und Kinder gebeten, erst am Freitag loszuziehen. „Es haben sich nur Leute beschwert, die nicht mitgemacht haben“, sagt Breil. Bei der Manöverkritik des Martinsvereins in der kommenden Woche soll das Thema allerdings noch einmal besprochen werden. „Wir müssen gucken, ob wir das wieder ändern und wenn, wie wir es ändern“, so Breil. Denn wenn das Gripschen verlegt wird, müssen die Bürger und die Geschäfte informiert werden.