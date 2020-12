Jugendcentrum Holzbüttgen : Neue Leiterin setzt auf Online-Spieleausleihe

Holzbüttgen Kira Vogel hat am 1. November die Leitung des Jugendcentrums Holzbüttgen übernommen. Keine einfache Aufgabe, wie sie selbst zugibt. Doch immerhin bleibt durch die Pandemie Zeit, sich in die Arbeit reinzufuchsen.

Mitten in der Corona-Pandemie eine neue Stelle im Jugendcentrum (JC) der evangelischen Kirchengemeinde in Holzbüttgen anzutreten, ist keine leichte Aufgabe. Kira Vogel (24) lässt sich davon aber nicht entmutigen und ist seit 1. November als Elternzeitvertretung für Sandra Reimann tätig.

„Für mich als Berufseinsteigerin ist der Zeitpunkt natürlich sehr schwierig“, gibt die Sozialarbeiterin zu. Aber sie hat „super nette Kollegen“ und fühlt sich im JC sehr wohl. Zudem ermöglicht ihr die Corona-Krise ein langsameres Herantasten an ihre Aufgaben. Kira Vogel stammt aus Moers-Kapellen, wo sie gemeinsam mit einem großen Bruder aufwuchs. Ihr Elternhaus ist evangelisch-christlich geprägt und schon nach ihrer Konfirmation war Kira Vogel ehrenamtlich in der Kirchengemeinde in der Kinder- und Jugendbetreuung tätig. Bereits damals wusste sie, dass sie beruflich mit Menschen arbeiten möchte: „Ich wollte nichts anderes machen.“