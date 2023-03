Ausbildung an der VHS Kaarst Wie es leichter fällt, sich Dinge zu merken

Auch die Teilnehmer selbst profitieren davon und verbessern ihre eigene Lernfähigkeit. Manche nutzen das Ganze nur für den privaten Bereich und geben es dann auch dort weiter. Bei anderen eröffnen sich neue berufliche Perspektiven und diese Zusatzqualifikation kommt dort auf vielfältige Weise in pädagogischen Disziplinen zum Einsatz: im Bildungsbereich, in der Seniorenarbeit und Altenpflege. Geeignet ist die Ausbildung für Haupt- und Ehrenamtler. Sie wird zum fünften Mal am Standort Kaarst angeboten. Die Ausbildung umfasst 120 Unterrichtsstunden (Start: 31. Mai) und gliedert sich in drei fünftägige Module, die jeweils ganztags unterrichtet werden. Zum Abschluss müssen eine Hausarbeit, eine schriftliche Prüfung und eine Lehrprobe absolviert werden. Die erfolgreiche Teilnahme wird mit einem Zertifikat bestätigt. Förderungsmittel und Bildungsurlaub können beantragt werden.