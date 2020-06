Stakerseite in Kaarst : Neue Grundschule kostet 18 Millionen Euro

Kaarst Die Inbetriebnahme der neuen Bildungseinrichtung an der Stakerseite soll am 30. Juni 2023 erfolgen. Die Vergabeausschreibung soll bis zum 30. November abgeschlossen sein. Die Technische Beigeordnete geht davon aus, dass das Projekt rund 18 Millionen Euro kostet.

Die Stadt Kaarst hat im Betriebsausschuss am Donnerstag über den Stand des Vergabeverfahrens bei der Erweiterung der Katholischen Grundschule an der Alten Heerstraße sowie den Neubau der Grundschule Stakerseite informiert. Bieter für das Projekt „Katholische Grundschule“ müssen der Vergabestelle bis zum 10. Juli erste Angebote vorlegen, bis zum 14. Juli müssen zusätzlich die Planungsunterlagen in Papierform und ein Modell eingereicht werden. Der Betriebsausschuss hatte am 5. September 2019 den Erweiterungsbeschluss gefasst. Bei der Katholischen Grundschule Kaarst geht es um Räume für den offenen Ganztag, um eine Mensa, eine Cook-and Chill-Küche und Sanitäranlagen, und zwar in Holzmodulbauweise.