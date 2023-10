Gesamtschule Büttgen feierlich eröffnet Ein Ort des Lernens und Lebens

Wienold freute sich sichtlich darüber, dass die Enge des alten Gebäudes Geschichte ist und es nun einen neuen Lernstandort für über 1000 Schüler und 114 Lehrer gibt. Der Umzug in den Herbstferien klappte reibungslos, der erste Schultag an der neuen Schule nicht. Wienold erwähnte den „Vorfall“ am 16. Oktober, als ein Schüler ein bisher unbekanntes Gas versprühte. 17 Schüler und drei Lehrer wurden verletzt. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte Wienold später, dass sich der Täter, ein Schüler der Schule, selbst gestellt habe und nun weiter verhört werde.