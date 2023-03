Vorteile für Kaarst? Neue Genossenschaft für bezahlbaren Wohnraum

Mitbegründer der Genossenschaft sind neben der Stadt Kaarst die Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum Rhein-Kreis Neuss mbH sowie die Pyramis Immobilien Entwicklungs GmbH. Ladeck hat die Gründung als Vorsitzender des Beirates und zugleich Mitglied der Gesellschafterversammlung der kreiseigenen Koordinierungsgesellschaft begleitet. Für den in der Immobilienwirtschaft tätigen Kommunalpolitiker zeigt die Gründung einmal mehr die Tragfähigkeit des im Kreis entwickelten Modells: „Der Rhein-Kreis Neuss tritt über seine Gesellschaft als koordinierender Part auf, agiert gegenüber den Kommunen als Vermittler und Ansprechpartner in allen Bereichen rund um die Themen Planung, Bau und Unterhaltung von Immobilien. Dabei setzt er auf die Kompetenzen der Pyramis, die bereits in viele genossenschaftliche Modelle investiert und so attraktiven und zugleich bezahlbaren Wohnraum in Deutschland sichert.“