Politik in Kaarst : Fraktion Kaarst aktiv/UWG will Parkpaletten verhindern

Kaarst In der kommenden Legislatur wird eine neue Fraktion mit gleich drei Mandaten im Stadtrat vertreten sein. Gerhard Schmitz und Josef Rütten von der neu gegründeten Partei „Kaarst aktiv“ und Anja Rüdiger von der UWG haben eine Zusammenarbeit vereinbart.

Nun gibt es den Zusammenschluss mit der UWG. Und die Fraktion hat gemeinsame Ziele für die nächsten fünf Jahre vereinbart. So sollen Unternehmen und Betriebe, die in Kaarst Steuern zahlen, bevorzugt werden. Für junge Familien sollen auf dem teilweise unbezahlbaren Immobilienmarkt neue Möglichkeiten geschaffen werden, sich im Kaarster Stadtgebiet anzusiedeln. Dafür sollen mehr Grundstücke angeboten und mit Gärten versehen werden. „Jeder Garten hat ein kleines Biotop“, heißt es in dem politischen Programm der Fraktion. Auch zur Umgestaltung des Stadtparks gibt es Ideen. So will die Fraktion die Wasserqualität des Stadtmittesees verbessern und verhindern, dass Parkpaletten rund um die Innenstadt gebaut werden. Der bestehende Parkraum soll behalten und mit Bäumen begrünt werden. In Absprache mit den Landwirten will die Fraktion die Wirtschaftswege mit einem drei Meter breiten Grasstreifen versehen. „So entstehen Ausweichflächen für Radfahrer, Hundegänger und andere Nutzer“, heißt es. Ein wichtiger Punkt ist für die Fraktion auch die Förderung der Kinder. Kaarst aktiv/UWG monieren, dass in der Stadt rund 40 Spielplätze umgewidmet und verkauft werden sollen. Zudem sieht die Fraktion Verbesserungsmöglichkeiten in der Verkehrsführung. So soll beispielsweise die Durchfahrt am Hüngert wieder geöffnet werden.