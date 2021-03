Kaarster Rathaus : Neue Fahrradstation für Notfälle in der Stadtmitte

Nina Lennhof und Stefan Meuser vor der neuen Station. Foto: Stadtwerke Kaarst

Kaarst Die Luft ist knapp und gerade ist keine Pumpe zur Hand? Der Sattel wackelt, aber das Werkzeug fehlt? In solchen Fahrrad-Notfällen wird Bürgern nun an der Fahrradstation in der Stadtmitte geholfen.

Am Montag wurde durch die Geschäftsführer der Stadtwerke Kaarst, Stefan Meuser und Markus Barczik, sowie der Initiatorin Nina Lennhof die Station eröffnet.

„Die Fahrradstation ist ein Serviceangebot für unsere Radfahrer. Ab sofort können sie kleine Reparaturen am Rad kostenlos selbst durchführen. Die Station ist dafür mit den wichtigsten Werkzeugen ausgestattet. Zudem verfügt die Station auch über eine leistungsfähige Luftpumpe für die gängigen Ventilgrößen“, sagt Meuser.

Er wird die Station von seinem Büro im Rathaus gut im Blick haben. „Wir haben uns bewusst für den Standort entschieden. Hier ist eine hohe Radfahrer-Frequenz. Und hier können wir schnell reagieren, sollte an der Station ein Problem auftreten“, sagt Meuser.

Die Stadtwerke Kaarst unterstützen mit dieser Maßnahme die stärkere Nutzung des Fahrrades. „Die Station ist ein kleiner Baustein, um durch den Radverkehr die Umwelt zu entlasten. Zehn Kilometer weniger im Auto spart zwei Kilogramm Kohlendioxid! Das klingt wenig, ist aber mit vielen Radfahrern eine ganze Menge. Klimaschutz fängt im Kleinen an und wir alle können unseren Beitrag leisten“, sagt Nina Lennhof, die sich als Ratsfrau der Grünen für den Radverkehr einsetzt.

