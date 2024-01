„twentyseven“ in Kaarst Neue Event-Location in Kaarster Gewerbegebiet

Den Gästen verspricht Sascha Loquingen maximale Flexibilität: „Wer den Raum mietet, kann eigentlich machen, was er möchte. Der Gastgeber kann das umsetzen, was seinen Vorstellungen entspricht“, sagt er. Wer den Raum mietet, ist nur dazu verpflichtet, auch die Getränke von „PS Event“ abzunehmen. Zudem gibt es die Option, Servicekräfte, eine Live-Band oder einen DJ dazuzubuchen. „PS Event“ arbeitet mit Caterern zusammen, aber Essen kann auch selbst von den Gästen mitgebracht werden. Der Mieter kann zwischen einer Getränkepauschale wählen, in der der Service mit inbegriffen ist, oder er zahlt die Getränke je nach Verbrauch. Dann kosten die Servicekräfte allerdings pro Stunde extra. Die offizielle Eröffnung der Location ist für den 20. Februar geplant, am 25. Februar wird es einen „Open-Door-Day“ geben, an dem sich jeder die Location anschauen kann.