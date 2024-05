VfR Büttgen stellt neues Angebot vor Neue Calisthenics-Anlage bietet Sport für alle

Sich an der frischen Luft sportlich bei Übungen an Stangen in verschiedenen Höhen und Positionen zu betätigen, unterstützt von Sportgeräten, frei verfügbar und kostenfrei – es gibt nun keinen Grund mehr, der intramuskulären Koordination keine Chance zu geben. Denn am Samstag wurde die neue Calisthenics-Anlage des VfR Büttgen an der Hermann-Dropmann-Bezirkssportanlage feierlich eröffnet. Prominenz aus Verwaltung, Sport und Politik sowie zahlreiche Vereinsmitglieder fanden sich ein, um die neue Sportanlage zu eröffnen, die stilecht mit Luftballons in den Vereinsfarben blau und schwarz geschmückt war.