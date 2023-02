Stadtmitte in Kaarst Kritik an Brückenkosten - „Ein Fall für Mario Barth“

So einfach ist es zwar nicht, da die Brücke definitiv erneuert werden muss, nachdem das Tiefbauamt des Rhein-Kreises bereits im August 2021 – also vor mehr als anderthalb Jahren – massive Schäden festgestellt und der Stadt die dringende Empfehlung zu einer Erneuerung gegeben hatte. Im Jahr 2022 hatte der Stadtrat 100.000 Euro in den Haushalt eingestellt und mit einem Sperrvermerk versehen, der 2022 aufgehoben wurde, damit die neue Brücke realisiert werden kann. Den Auftrag dazu erteilte die Verwaltung an der renommierte Ingenieurbüro „Schüßler-Plan“, das Projekte in ganz Deutschland umsetzt. So haben die Planer beispielsweise am Bau der Merkur-Spielarena in Düsseldorf, dem Elbtower im Hamburger Hafen oder der Rheinbrücke Ilverich (Flughafenbrücke auf der A44) mitgearbeitet – allesamt Projekte mit einem Volumen im dreistelligen Millionenbereich.