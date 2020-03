Urnenstelen-Kammern : Neue Bestattungsform auf Kaarster Friedhof möglich

So sehen die neuen Urnenstelen auf dem Kaarster Friedhof aus. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Das Thema „Änderung der Friedhofssatzung“ ist ein Dauerbrenner. Immerhin konnte jetzt im Bau- und Umweltausschuss ein Teilerfolg erzielt werden.

Bis zum Inkrafttreten der aktualisierten Gebührensatzung nebst Gebührentarif ergehen die Gebührenbescheide für Urnenstelen-Beisetzungen vorläufig in Bezug auf den genauen Tarif für den Ersterwerb einer solchen Urnenstelen-Kammer mit 25-jähriger Nutzungszeit. Die vorläufige Gebühr beträgt 2600 Euro, die Gebührenhöhe für die Beisetzung einer Urne in einer Urnenstelen-Kammer schlägt mit 200 Euro zu Buche.

Gar nicht gut kam auch sein Vorschlag an, Friedwald-Bestattungen zu ermöglichen. Eine Ausnahme war Heiner Hannen (Die Grünen): „Wir finden das auch interessant.“ Heinz Gerd Berns vom Grünflächenamt gab folgendes zu verstehen: „Friedwald“ ist eine geschützte Marke. Außerdem wollen wir uns „Kundschaft“ für unsere Friedhöfe nicht entgehen lassen, indem wir Bestattungen in den Wäldern zulassen – das würde die Bestattungen teurer machen.“ Sigrid Burkhart erinnerte daran, dass Kaarst sehr waldarm sei. „Wir sollten dieses Thema nicht weiter diskutieren“, regte Rainer Milde (CDU) an.