Georg-Büchner-Gymnasium in Kaarst : Neue Bänke fördern Kommunikation

Georg-Büchner-Gymnasium in Kaarst

Die neuen Bänke auf dem Schulhof des GBG in Vorst. Foto: Stephan Seeger

Vorst Auf dem Schulhof des Georg-Büchner-Gymnasiums wurden neue Sitzgelegenheiten geschaffen. Die Kosten für die nachhaltigen Bänke: 34.000 Euro.

Sie laden zum Entspannen und Klönen ein: die neuen Bänke auf den diversen Schulhöfen des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) in Vorst. Maja und Elisa, Schülerinnen der Stufe Q2, können das nur bestätigen und auch der Selbstversuch beweist, dass das Projekt „Kommunikation auf dem Schulhof“ damit nur gelingen kann. Zwei große S-förmige und drei weitere halbrund gestaltete Bänke zieren seit Mai die insgesamt drei Schulhöfe, doch die Corona-Pandemie verhinderte eine offizielle Einweihung. Sie wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde nun nachgeholt und die Bänke deshalb mit weißen und grünen Ballons nochmal ins rechte Licht gerückt. Nach der Installation eines Seilgartens für die jüngeren Schüler sollte es als nächstes Großprojekt etwas für die älteren geben – das war der Hintergedanke, als der Förderverein vor den Sommerferien 2018 an Schulleiter Volker Werker herantrat: „Der Verein hatte Geld übrig“, berichtete Werker in seiner Ansprache.