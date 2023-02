Galerie Splettstößer in Kaarst Ausstellung über die Geschichte vom Wachsen und Formen

Setsuko Fukushima, Viktor Nono und Marianne Reiners-Maaz erzählen derzeit mit ihren Exponaten eine Geschichte „vom Wachsen der Formen“. Die Galeristin Brigitte Splettstößer erklärte, was zu dem Titel der Ausstellung geführt habe: „Die Arbeiten der beiden Künstlerinnen und des Künstlers dieser Ausstellung sind in aufwendigen Arbeitsprozessen, in mehreren Schritten und Schichten sozusagen gewachsen.“ Fukushima lebt in Meerbusch. Sie nennt ihre Kunst „Alternative Botanik“. Ihre Arbeiten aus Graphitstaub mögen düster wirken. Die Strukturen, die so entstehen, sind eine Art Versprechen: Sie zeigen ein Wurzelwerk und damit eine Entwicklung von Wachstum, das bald schon deutlich erkennbar sein wird. Echte Blätter hinter gelblichem, weil gewachstem Papier stehen ebenfalls für Natur und damit auch für Wachstum. Sie zeigt in ihren Bildkompositionen erdachte und real existierende Pflanzen. Das vielschichtige, reliefartige Bild „Alternative Botanik“ ist ihr Hauptwerk in dieser Ausstellung.