„Gut leben in Kaarst“ : Neue App soll Kaarster Senioren den Alltag erleichtern

„Gut leben in Kaarst“

Kaarst Neben Themenangeboten wie Älterwerden, Betreuung und Pflege informiert die App auch über Pflegedienste und Veranstaltungen in Kaarst.

„Gut versorgt in Kaarst“ – mit dieser neuen App will die Stadt Kaarst vor allem den Senioren ein unbeschwertes, gesundes und aktives Leben ermöglichen. Die App bietet ein umfangreiches und leicht bedienbares Informationsangebot über die wichtigsten Telefonnummern, Pflegedienste, Veranstaltungen und vieles mehr. „Die App macht einfach Sinn. Sie ist für jeden in Kaarst nutzbar, weil sie noch andere Zielgruppen als Senioren anspricht“, erklärte Bürgermeisterin Ursula Baum bei der Vorstellung der App im Ratssaal.