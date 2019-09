Jungschützen in Kaarst : Neuauflage des Schützen-Turniers ein Erfolg

Die gemischte Mannschaft der Züge „Jung & Knackig“, „Thekenstürmer“ und „Schwarze Husaren“ jubelt über den Turniersieg. Foto: Bruderschaft. Foto: Bruderschaft Kaarst

Kaarst Lange mussten die Kaarster Schützen warten, bis es wieder ein Fußballturnier gab. Am Samstag war es dann endlich so weit. Zehn Mannschaften hatten sich zu dem Kleinfeldturnier auf dem Gummiplatz am Albert-Einstein-Forum gemeldet.

Nach vielen Vorrundenspielen bei strahlendem Sonnenschein standen sich im Finale die Jungscheibenschützen und eine gemischte Mannschaft aus den drei Zügen „Jung & Knackig“, „Thekenstürmer“ und den „Schwarzen Husaren“, die nur durch einen Kantersieg im letzten Gruppenspiel in die Vorschlussrunde eingezogen war, gegenüber. Diese sicherte sich in einem einseitigen Finale den Wanderpokal. Spieler des Turniers wurde Marc-Robin Philipp von der Guten Laune/Rheinlust, die Torjägerkanone gewann Julian Wolff von den „Unverbesserlichen Jägern“.

Jungschützenmeister Christian Guder war mit der Veranstaltung zufrieden. „Das war ein perfekter Tag. Die Stimmung war gut, das Wetter auch. Wir werden das im kommenden Jahr definitiv wiederholen“, sagte er und bedankte sich gleichzeitig bei allen Helfern und Sponsoren, die die Wiederbelebung der Veranstaltung möglich gemacht haben.

(seeg)