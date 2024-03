Seit Januar 2024 Verbot für Neuanlage von Schottergärten auch in Kaarst

„Mit dem Ziel der Stadt Kaarst einer nachhaltigen Stadtentwicklung werden ökologische Maßnahmen auch finanziell unterstützt“, heißt es in der Mitteilung. In dem Anfang 2024 von der Stadt veröffentlichten Flyer „Ökologisch und nachhaltig bauen“ würden die wichtigsten Aspekte des Förderprogramms skizziert. Mit der Präzisierung der Regelung in der Landesbauordnung gehe auch ein Gebot zur Vorgartenbegrünung einher. So soll der seit mehreren Jahren bestehende Trend zu vermeintlich pflegeleichten Schottergärten gestoppt werden.