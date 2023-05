Netzwerktreffen im IKEA Kaarst Erfahrung, Gelassenheit und Disziplin

Zum nachhaltigen Personalmanagement gehört bei Ikea der Allgenerationen-Grundsatz. Schon Firmengründer Ingvar Kamprad hat in seinem „Vermächtnis“ 1976 vor dem Know-how-Verlust durch Pensionierungen gesprochen und die Mitarbeiter verschiedener Generationen zum gegenseitigen Lernen aufgefordert. Mit dem Paten-System hat auch Ikea Kaarst diesen Grundsatz umgesetzt. Insofern war das Ikea-Haus in Kaarst der richtige Treffpunkt für das Netzwerktreffen der IHK Mittlerer Niederrhein zum Thema Fachkräftemangel. 25 Personaler aus dem gesamten Kammerbezirk waren dazu am Donnerstag in das ehemalige Café Grön im zweiten Stock des Einrichtungshauses gekommen. In die gleiche Richtung ging auch Pola Jungmann, freie Beraterin aus Krefeld, mit ihrer Keynote „Old but gold“.