Nach zweijähriger Abstinenz : Netzwerk 55+ erwacht nach Corona wieder zum Leben

Das Netzwerk 55+ bietet unter anderem Fahrradtouren an (Symbolfoto). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kaarst Nach zweijähriger Corona-Abstinenz meldet sich das Netzwerk 55+ zurück. Es richtet sich an Menschen ab 55, die Lust auf etwas Neues haben.

Dank der neuen Corona-Schutzverordnung kann das seit 2014 bestehende Netzwerk 55+ in Kaarst wieder mit Veranstaltungen und Events starten.

Das Netzwerk richtet sich an Menschen ab 55 Jahren, die Lust auf etwas Neues haben und ihre Freizeit gerne in Gemeinschaft anderer verbringen möchten. Gemeinsam haben sich in der Zeit seit 2018 vielfältige Angebote für die Freizeitgestaltung in Kaarst entwickelt, bei denen die Wünsche und Bedürfnisse der Mitwirkenden im Vordergrund stehen. Leider war sowohl die Teilnahme als auch die Organisation von Freizeitangeboten durch die Pandemie stark eingeschränkt. Doch nun geht es wieder los.

Unter dem Motto: „Wer etwas Neues wagen, soziale Kontakte knüpfen und fit und interessiert bleiben möchte, wird im Netzwerk 55+ reichhaltige Anregungen finden“, werden Interessierte eingeladen, das Netzwerk kennen zu lernen und auszuprobieren. Die Prämisse: „Im Mittelpunkt steht immer das, was Spaß macht.“ Neben gemeinsamen Skatabenden und Spieletreffs finden auch kulturelle Angebote wie ein „Spaß am Lesen“ oder „Sonntagsgespräche im Wohnzimmer“ statt. Wer lieber gemeinsam in Urlaub fahren und dies auch durch ein kulturell begleitetes Programm erweitern möchte, kann dies bei organisierten Reisen über das Netzwerk 55+ genießen. Dabei werden sowohl Ziele innerhalb von Deutschland als auch international bereist.

Auch sportliche Betätigung wird angeboten. So gibt es gemeinsame Fahrradtouren in die nähere Umgebung und mit unterschiedlicher Länge. „Wir möchten die Idee des Netzwerkes 55+ wiederbeleben, in der Interessierte sowohl Teilnehmende als auch Mitwirkende sein können“, so der Tenor des Organisationsteams. Infos und das aktuelle Programm gibt es auf der Homepage oder bei Silvia Wolter.

(NGZ)