Engagement in Kaarst : Nepal-Initiative: Verdienstmedaille für Reiner Strauss

Kaarst Reiner Strauss aus Kaarst darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Landrat Hans-Jürgen Petrauschke überreichte dem 77-Jährigen im Beisein der Kaarster Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus jetzt die Bundesverdienstmedaille.

Reiner Strauss wurde 1941 in Düsseldorf geboren und lebt mit seiner Familie in Kaarst. Als langjähriges CDU-Mitglied unterstützte er von 2004 bis 2011 den Jugendhilfeausschuss der Stadt Kaarst. Er gründete 2001 in seiner Kirchengemeinde Holzbüttgen, in der er als Presbyter aktiv war, die Kaarster Nepal-Initiative (KNI). Durch Patenschaften und Geldspenden der Vereinsmitglieder hat die Initiative in den letzten Jahrzehnten viele Menschen in Nepal unterstützt. Mittlerweile betreut sie mehr als 130 Patenkinder.