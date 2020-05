Necati Özen aus Kaarst : Comiczeichner trotz Handicap

Kaarst Necati Özen ist vielen Kaarstern bekannt: Zum einen arbeitet er im Kunstcafé Einblick, zum anderen ist er der „heimliche“ Star unter den Künstlern im Team des Ateliers von Brigitte Albrecht. Sein neues Werk ist schon fertig.

Sein Talent fiel auch Mitarbeitern der Lebenshilfe Berlin auf, die ihn bei einem Literaturfestival in Dresden trafen. Dort stellte Andrea Lauer ihre Geschichte in einfacher Sprache vor. „Necati malte währenddessen und da wurde er gefragt, ob er die Geschichte nicht illustrieren könne als Comic“, erinnert sich Brigitte Albrecht. Da sie ihn zu der Zeit aber nicht unterstützen konnte, musste sich Necati Özen alles autodidaktisch erschließen. „Das war schon eine große Leistung, den Auftrag ‚male zu den Szenen‘ umzusetzen“, sagt Albrecht.

Insgesamt 72 Bilder hat Necati Özen dazu gemalt. „Etwa drei Monate habe ich dafür gebraucht“, erzählt er. Das sei so schnell gegangen, weil er zunächst mit schwarzem Edding gezeichnet hatte. „Doch dann musste jedes einzelne Bild per Hand nachcoloriert werden“, so Albrecht. Zudem musste er drei Abschnitte nochmals malen. Grund dafür: Andrea Lauer hatte in ihre Erzählung eine Rückblende eingebaut, in der sich die 30-Jährige an ihre Kindheit zurück erinnert. Dies hatte sich Necati nicht sofort erschlossen und er musste sie erneut malen – als kleines Mädchen.