„NE-WS 89,4 – Mix Show“ in Kaarst : Lachgarantie im Viererpack

„NE-WS 89,4 – Mix Show“ in Kaarst

Kaarst Osan Yaran, Nektarios Vlachopoulus, David Werker und John Doyle boten bei der „NE-WS 89,4 – Mix Show“ im Einstein-Forum beste Unterhaltung.

(barni) Wenn vier mehr oder weniger junge Leute mit ersten Erfahrungen auf den Kleinkunstbühnen das Publikum im Albert-Einstein-Forum erfreuen und vielleicht auch begeistern, dann ist wieder NE-WS 89,4 – Mix-Show-Time. Am Freitag boten Osan Yaran, Nektarios Vlachopoulus und David Werker beste Unterhaltung. Für den erkrankten Tino Bomelino sprang John Doyle ein. Der US-Amerikaner erhöhte zwar den Altersdurchschnitt auf der Bühne, aber er schaffte schnell den Weg in die Herzen der Zuschauer.

David Werker führte locker-flockig durch das Programm. Der 39-Jährige machte sich über‘s Altwerden Gedanken. Als Jugendlicher habe er sich auf Partys geschlichen, mittlerweile verlasse er Feste klammheimlich, weil das Bett ruft. Unter der Überschrift „Orte, wo du nicht hingehörst“ schilderte er auf höchst amüsante und sarkastische Weise seinen Besuch in einem Sonnenstudio. Er wurde bedient von „Krustenbraten“, die bei Vileda besser aufgehoben gewesen wären.

„Hochzeiten sind eine tolle Sache, wenn man nicht selber betroffen ist“, verriet David Werker. Er erzählte von einem Fauxpas: Auf dem Weg eines Paares zum Traualtar spielte die Band „Highway to hell“, obwohl sich der Bräutigam „Dieser Weg wird kein leichter sein“ gewünscht hatte.

Osan Yaran ging auf die Tatsache ein, dass nur gut 80 Zuschauer gekommen waren: „Ich habe mich zu Hause von mehr Menschen verabschiedet.“ Was er kritisierte: „Die Deutsche Bahn hat keinerlei deutsche Attribute wie Pünktlichkeit, sie sollte sich marokkanische Bahn nennen.“ Der türkischstämmige Comedian, der in Deutschland aufgewachsen ist, verriet, was für ihn typisch deutsch ist: Das sind Schilder wie „Nach drei Kilometern fehlt die Markierung der Straße“ und er amüsierte sich über den unterbewussten Humor der Deutschen.