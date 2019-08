Zwei Autos geknackt : Navidiebe auf Grefrather Straße in Büttgen unterwegs

Navidiebe auf Grefrather Straße in Büttgen unterwegs

Büttgen (NGZ) Im Kaarster Ortsteil Büttgen waren zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 5.30 Uhr, unbekannte Diebe unterwegs.

Ziel der Täter waren nach Angaben der Polizei die fest eingebauten Navigationssysteme und Airbags von zwei BMWs. Die betroffenen Autos, ein Cabriolet der 4er Reihe, sowie ein Modell der 3er Serie, waren zur Tatzeit auf der Grefrather Straße abgestellt. Die Art und Weise, wie die Täter in das Cabrio gelangten, ist noch unbekannt. Am 3er Modell schlugen sie die hintere Dreieckscheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Innenraum der Limousine.