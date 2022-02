Karnevalsparty im „RadlStadl“ : Narren feiern im neuen Brauhaus im Sportforum Büttgen

Büttgen Ein ungewöhnlicher Start für einen Gastronomiebetrieb: Am Donnerstag haben Steven Sürder und Kai Strathmann ihren „RadlStadl“ mit einer Altweiberveranstaltung eröffnet.

Michelle Stormanns aus Büttgen erschien mit Freundinnen und Arbeitskolleginnen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. „Wenn ich schon in Büttgen wohne und da macht jemand so ein Angebot, dann gehe ich da auch hin“, erklärte die Mediengestalterin. Sie hatte einigen Aufwand betrieben und sich auf alt getrimmt, ihr zu einem Dutt geformtes Haar war leicht ergraut. Sie ließ sich den Wodka-Sprite schmecken: „Das ist unser Lieblingsgetränk.“ Den Grund, in dem neuen Restaurant zu feiern, beschrieb sie so: „Die Düsseldorfer Altstadt ist uns heute einfach zu voll.“ Normal amüsieren sich die jungen Damen auch gerne in der Neusser Skihalle.