Neuer Zug gegründet Nachwuchsförderung im Kaarster Jägercorps trägt Früchte

Laut Nico Donell sei die Kommission mit ihrer Arbeit aber „noch lange nicht an Ende“. Es gibt noch viele Ideen, wie das Corps junge Schützen für das Brauchtum begeistern könne. „Wir sehen am Horizont weitere Gründungen“, so Donell. Und die Kommission arbeitet auch unterjährig daran, interessierten Kindern und Jugendlichen das Schützenfest und vor allem das Jägercorps schmackhaft zu machen: Anfang des Jahres fand ein gemeinsamer Besuch bei den Basketballern der Düsseldorf Giants statt, das Feedback der Eltern und Betreuer nach dem Schützenfest sei sehr positiv gewesen, wie Donell erklärt. „Wir hoffen, weitere Aktivitäten anbieten zu können“, sagt er. Weitere Interessenten können sich unter nico@donell.de melden.