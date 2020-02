Flughfen Düsseldorf : Nachtflugbewegungen nehmen ab

Die Zahl der Nachtflugbewegungen in Düsseldorf ist weiter zurückgegangen. Foto: Flighafen Düsseldorf

Kaarst/Düsseldorf Die Zahl später Starts und Landungen ist gegenüber dem Januar 2019 um 76 Prozent gesunken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl der späten Starts und Landungen am Düsseldorfer Flughafen geht weiter zurück – und das im 15. Monat in Folge. Die Maßnahmen aller am Luftverkehr beteiligten Partner, die zur Verbesserung der Pünktlichkeit in die Wege geleitet wurden, tragen Früchte. Während im Januar 2019 noch 113 Starts nach 22 Uhr beziehungsweise Landungen zwischen 23 und 5.59 Uhr stattgefunden haben, ist die Zahl dieser Flugbewegungen im Januar dieses Jahres um 76,1 Prozent auf 27 gesunken. Damit liegen die Januar-Zahlen 2020 nicht nur unter denen des Vorjahres, sondern auch 71,3 Prozent unter den Werten von 2018. Damals wurden insgesamt noch 94 späte Flüge gezählt.

Am Düsseldorfer Flughafen gilt in den Nachtstunden eine Flugbeschränkung. Maschinen dürfen planmäßig bis 22 Uhr starten und bis 23 Uhr landen. Verspätete Maschinen dürfen noch bis 23.30 Uhr, mit Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf bis 24 Uhr landen, sofern sich die Verzögerung nicht aus der Flugplangestaltung ergibt.

Derweil ist der Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ mit einer Mitgliederversammlung in der Gaststätte „Bischofshof“ in Holzbüttgen ins neue Jahr gestartet. Ermutigt haben den Verein, der fast 200 Mitglieder hat, die Erfolge des vergangenen Jahres – wie der Rückgang der Nachtflüge. Für das aktuelle Jahr hat die Versammlung konkrete Forderungen an NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst beschlossen, für die in den nächsten Monaten die Unterstützung der Kaarster Bürgerinnen und Bürger organisiert werden soll. So fordert der Verein, dass das Luftverkehrskonzept 2030, das der Verkehrsminister in diesem Jahr vorlegen will, klare Reduktionsziele für den Flugverkehr in Düsseldorf aufweist. Konkret fordert der Verein, dass das neue Luftverkehrskonzept Minderungsziele für die Lärmbelastung, den Schadstoffausstoß und die Zahl der Flugbewegungen vorsieht. Jeweils 20 Prozent weniger bis 2030 haben die Fluglärmgegner als Ziel ausgegeben. Dies sei machbar, wenn die Kurzstreckenflüge wegfallen würden. Heute ist fast jeder fünfte Flug ab und nach Düsseldorf ein Kurzstreckenflug.

Ebenfalls in diesem Jahr steht die Neuregelung der Landegebühren an. Der Verein erwartet, dass Wüst die lärmbezogenen Bestandteile an die Entwicklung an andere Flughäfen in Deutschland anpasst. Eine deutliche Erhöhung in den Nachtstunden sei erforderlich, um den Missbrauch zu verhindern. Bei den Wahlen wurden Werner Kindsmüller als Vorsitzender, Lutz Pollmann und Uli Hort als Stellvertreter sowie Heinz-Günther Schulte als Schatzmeister und Michael Lepin als Schriftführer bestätigt.

(NGZ)