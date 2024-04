Nachruf auf Künstler und Theatermacher Wilhelm Schiefer aus Kaarst verlässt Bühne des Lebens

Der weit über Kaarst hinaus bekannte Künstler und Theatermacher Wilhelm Schiefer hat die Bühne des Lebens verlassen: Der 88-Jährige starb nach Angaben seiner Familie am 24. April. Bereits in der Woche zuvor ging es ihm nicht gut und schließlich hörte sein schwaches Herz zu schlagen auf. Dieses Herz, das an der Kunst und am Theater hing: Dafür setzte sich Wilhelm Schiefer sein Leben lang ein – unverrückbar in seinen Ansichten, hart und fair in der Sache und immer nah an den Menschen.