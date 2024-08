Geplanter Netz-Ausbau in Kaarst Nachfrage nach Glasfaser hat sich „etwas verlangsamt“

Aktuell befinde sich das Unternehmen in Kaarst in einer „entscheidenden Phase der Vorvermarktung“, teilt die Unternehmenssprecherin mit. Es werde versucht, möglichst viele Menschen zu erreichen, um über die Vorteile der Glasfaser-Technologie aufzuklären. Erst kürzlich habe ein neues Vertriebsteam die Arbeit aufgenommen und arbeite daran, die Bürger von den langfristigen Vorteilen eines Anschlusses an das Glasfasernetz zu überzeugen. „Generell haben wir ein starkes Interesse seitens der Bürgerinnen und Bürger sowie der lokalen Unternehmen in Kaarst an dem Netz der Zukunft wahrgenommen – jedoch haben wir die erforderliche Anzahl von abgeschlossenen Verträgen noch nicht ganz erreicht“, heißt es auf Anfrage. Zu einer Infoveranstaltung der Deutsche Giganetz GmbH im März dieses Jahres waren rund 300 Bürger gekommen.