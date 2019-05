Autobahn Richtung Krefeld : A57 nach Unfall im Kaarster Kreuz voll gesperrt

Kaarst Durch einen Unfall ist die A57 am Kaarster Kreuz derzeit voll gesperrt. Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz. Autofahrer werden derzeit an der Ausfahrt Holzbüttgen abgeleitet.

Gegen 16.19 Uhr wurde die Polizei am Mittwochnachmittag alarmiert. Es habe einen Unfall auf der A57 in Richtung Krefeld gegeben. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilt, habe es nach ersten Erkenntnissen einen Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten gegeben. Die Feuerwehr und Einsatzkräfte seien vor Ort. Die A57 ist derzeit voll gesperrt, Autofahrer werden an der Ausfahrt Holzbüttgen abgeleitet.

Wie lange die Sperrung anhält, kann noch nicht gesagt werden.