„Hortus Multiplex“ : Nabu Kaarst zeichnet Dagmar Spona für ihren Garten aus

Vorst Die Nabu-Ortsgruppe Kaarst hat im Rahmen ihrer Pflanzentauschbörse auf dem Tuppenhof die Vorsterin Dagmar Spona für ihren „Hortus Multiplex“ ausgezeichnet. Dort flattern seltene Schmetterlinge.

Die Ortsgruppe Kaarst-Korschenbroich des Naturschutzbund Deutschlands (NABU) nutzte wieder den Tuppenhof für die beliebte Pflanzentauschbörse, zugleich überreichte Monika Tan als Vertreterin des Nabu die Auszeichnung „Schmetterlingsfreundlicher Garten“ an Dagmar Spona aus Vorst.

Diese Anerkennung basiert auf dem vom NRW-Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt, Natur- und Verbraucherschutz geförderten Projekt „Mehr Platz für Falter – jetzt wird’s bunt“. Spona ist es gelungen, in diesem Jahr zahlreiche neue und seltene Schmetterlinge anzulocken: Bei ihr tummeln sich Waldbrettspiele, Zitronenfalter, Bläulinge oder Weinschwärmer. Eine buntes Völkchen, das Pflanzen wie den Echten Drost liebt. Grundlage für den Schmetterlingsboom ist die Umgestaltung ihres Gartens, die Spona 2019 vornahm: „Ich hatte auch keine Lust mehr, immer nur Rasen zu mähen“, erinnert sie sich. Sie wünschte sich einen pflegeleichten, naturbelassenen Garten und setzte das Konzept des „Hortus Mulitplex“ um: Zwei Zonen dienen dem aktiven Naturschutz und der Förderung der Insektenvielfalt, eine dritte Gemüse , Obst und Kräutern. Als „Zauberformel“ bezeichnet sie das Setzen heimischer Pflanzen, die mit ihrer Diversität von über 300 Arten für ein hohes Insektenaufkommen in ihrem Garten sorgen: „Ich habe sogar einen Lederlaufkäfer entdeckt“, erzählt sie.

Beobachtete Spona früher nur „Standard-Schmetterlinge“, so änderte sich das in diesem Jahr komplett. Ihr Garten ist inzwischen übrigens recht pflegeleicht: „Im Kern beschränkt sich die Arbeit darauf, was man nicht haben will“, erklärt die Rechtsanwältin. Auch der von vielen ungeliebte Löwenzahn besitzt einen entscheidenden Wert für den Garten: Über 100 Insektenarten brauchen ihn zum Leben. Über die Auszeichnung freute sich Dagmar Spona sehr. Es ist nicht ihre erste: Ihr wurde bereits die Silbermedaille des Bundeskampagne „Tausend Gärten, tausend Arten“ verliehen. Elisabeth Keldenich