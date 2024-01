Nabu Kaarst sucht Helfer „Amphibien-Taxis“ bald wieder an der Broicherseite unterwegs

Wenn die Bodentemperatur mindestens zehn Grad beträgt, setzen sie sich in Bewegung – Erdkröten, Gras- und Teichfrösche sowie Teich- und Bergmolche graben sich dann aus und suchen den Weg zu einem Gewässer, um dort zu laichen. So auch an der Broicherseite in Kaarst. Spätestens Anfang Februar werden die freiwilligen Helfer der Nabu-Ortsgruppe Kaarst wieder täglich an der Broicherseite unterwegs sein, um den Amphibien über die Straße zu helfen und davor zu bewahren, überfahren zu werden.