Nabu Kaarst sucht Helfer Gefahr in Verzug für Amphibien

An der Broicherseite wird seit vier Jahren ein Amphibienzaun in Teilstücken, die insgesamt rund 950 Meter lang sind, aufgestellt. „Leider können wir nicht die gesamte Broicherseite bestücken“, sagt Silberbach, dennoch sei es „ein echter Freizeitsport mit viel Bücken“. In diesem Jahr hofft sie darauf, dass der Zaun von der Stadt Kaarst aufgestellt wird. „Die Stadt hat es uns versprochen“, sagt die Naturschützerin. Im vergangenen Jahr haben die Mitglieder des Nabu den größten Teil der Arbeiten selbst übernommen und später Unterstützung des Unternehmens „Schnittgut“ erhalten. Hinter den Zaun werden Amphibienkästen aufgestellt, in die jedes Tier per Hand reingelegt wird. Dann werden sie sicher auf die andere Seite gebracht und dort wieder freigelassen.