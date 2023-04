Nabu-Ortsgruppe Kaarst Insektengarten schafft Lebensraum

„Vielleicht haben Sie ja Zeit und Lust, die in Kooperation mit der VHS durchgeführte Veranstaltung ‚Wie locken wir Schmetterlinge in den Garten?‘ oder die NABU-Pflanzenbörse zu besuchen und dabei die Gelegenheit zu nutzen, sich auch den Insektengarten anzusehen“, schlägt Ulrike Silberbach, ein Urgestein des Nabu Kaarst-Korschenbroich, vor. Die Pflanzentauschbörse im Tuppenhof findet statt am 22. April (Sonntag) von 10 bis 14 Uhr. Eingeladen sind alle Pflanzenfreunde, die mehr heimische Vielfalt in ihren Garten oder auf den Balkon zaubern wollen. Pflanzen und Samen können gegen eine Spende mitgenommen werden. Ansprechpartnerin ist Monika Tan (Telefonnummer 02131 769645).