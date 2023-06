Insektensommer in Kaarst Nabu ruft zum sechsten Mal zum Insektenzählen auf

Es ist wieder soweit: Eine Stunde lang Insekten beobachten und zählen. Die Nabu-Mitmachaktion, die am 2. Juni gestartet ist, läuft noch bis zum 11. Juni und dann noch einmal vom 4. bis 13. August deutschlandweit. Beobachten und zählen kann jeder und das fast überall: Garten, Balkon, Park, Wiese, Wald, Feld, Teich, Bach oder Fluss. Das Beobachtungsgebiet soll nicht größer sein als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus. Gezählt wird eine Stunde lang. Gemeldet werden die Beobachtungen per Online-Formular oder der kostenlosen Web-App „NABU Insektensommer“. Beide Meldewege sind unter www.insektensommer.de zum Aktionsstart abrufbar. Jeder gesichtete Sechsbeiner soll gezählt und gemeldet werden. Jetzt im Frühsommer soll dabei auf einige in Deutschland häufig vorkommende Arten besonders geachtet werden: Steinhummel, Florfliege, Tagpfauenauge, Lederwanze, und Admiral. „Wer diese Tiere nicht kennt, kann sie ganz einfach mit dem Nabu-Insektentrainer unterscheiden lernen“, erklärt Ulrike Silberbach vom Nabu-Ortsverband Kaarst-Korschenbroich.