Insektenschutz Nabu Kaarst ruft zum Bau von Nistkästen auf

Besitzer von Haus- und Kleingärten sollten sich zudem bewusst sein, dass die Anbringung von Nistgeräten die effektivste Form der Kontrolle von Insekten im Garten ist. Keine „chemische Keule“, die ohnehin längst der Vergangenheit angehören sollte, könne auch nur ansatzweise so stark regulierend auf das Insektenvolk wirken wie brütende Vogelpaare, die während der Brut in schneller Frequenz ständig nach neuer Nahrung Ausschau hielten. „Im Minutentakt wird eiweißhaltige Nahrung gesucht – und das sind lediglich Insekten, Würmer, Spinnen“, so Braunert. Tipps zum Nistkastenbau gibt es in der Broschüre „Wohnen nach Maß“.