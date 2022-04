Aktion in Kaarst : Nabu ruft zur „Stunde der Gartenvögel“ auf

Aktion in Kaarst

Kaarst Seit Wochen trällern und piepen die Vögel in Gärten und Parks Frühlingskonzerte. Welche Arten und wie viele es noch sind, die vor allem morgens singen, wird das Wochenende vom 13. bis 15. Mai zeigen.

Denn dann ruft die Nabu-Ortsgruppe Kaarst zum 18. Mal zur „Stunde der Gartenvögel“. „Je mehr Menschen mitmachen, desto besser können unsere Ornithologen den Zustand der Vogelpopulationen in unseren Siedlungen einschätzen“, sagt Ulrike Silberbach vom Nabu Kaarst.

Die Zählung gibt auch Aufschluss über den Brutbestand, denn im Mittelpunkt stehen Arten, die im Kreis brüten. „So zum Beispiel die Schwalben, die Ende März aus ihren Winterquartieren in Afrika zurückgekommen sind. Leider hat ihr Bestand in den vergangenen Jahrzehnten stark abgenommen. Die Rauchschwalbe steht bereits auf der Vorwarnliste und die Mehlschwalbe gilt bereits als gefährdet“, erklärt Silberbach. Daher sei es wichtig, Garten und Hinterhof als Mini-Naturschutzgebiet zu gestalten, Insekten zu fördern und Brutmöglichkeiten am Haus und im Garten zu schaffen.