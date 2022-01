Freizeitverhalten gefährdet Rebhühner und Co. : Nabu Kaarst ruft zu Rücksichtnahme auf

Kaarst Der Naturschutzbund (Nabu) Kaarst bittet darum, im Winter mehr Rücksicht auf die Tiere zu nehmen. Vor allem Rebhühner und Feldhasen seien gefährdet.

Für die Tiere des Feldes (Rebhuhn, Feldhase und Co.) sind Wanderer, Mountain-Bike-Fahrer und Ski-Langläufer ein großer Störfaktor: Müssen sie nämlich mehrmals am Tag aus ihrer Deckung fliehen, dann verbrauchen sie ihre Energiereserven und können an Erschöpfung sterben. Braunert rät daher, an Hecken, Böschungen, Wald- und Gewässerrändern mindestens einen Abstand von 30 Metern zu wahren.