Ortsgruppe Kaarst : Nabu ruft zu Rücksicht auf Igel auf

Kaarst Das Entfernen des Herbstlaubes oder Autofahrer in der Dämmerung stellen Gefahren für Igel dar – und können schwerwiegende Konsequenzen für die Wildtiere haben.

Noch halten die meisten Igel Winterschlaf. Dieser dauert bis März, manche schlafen sogar bis April, wie Dorothee Aßheuer von der Nabu-Ortsgruppe Kaarst erklärt. Doch auch während des Winterschlafs sind die kleinen stacheligen Tierchen gefährdet. Vor allem dann, wenn sie in ihrer Ruhe gestört werden. „Manche Igel wachen vor dem eigentlichen Ende ihres Winterschlafs auf, wenn sie beispielsweise unterernährt oder voller Parasiten sind“, erklärt Aßheuer. Dadurch, dass in vielen Gärten kein Laub mehr auf der Wiese liegt, bekommen Igel keine Käfer mehr zu fressen und weichen auf Schnecken oder Regenwürmer aus. Und diese übertragen Parasiten.

Wenn die Igel im März erwachen, lauern weitere Gefahren. Bei ihrer Futtersuche legen die Tiere nachts durchschnittlich drei bis fünf Kilometer zurück, während der Paarungszeit überqueren sie häufiger die Straße. Viele Igel werden dabei überfahren. „Autofahrer sollten in der Dämmerung und bei Nacht besonders aufmerksam, rücksichtsvoll und bremsbereit fahren und die Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten“, so Aßheuer. Das Beseitigen des Herbstlaubes und der Frühjahrsputz in den Gärten stellt ebenfalls eine große Gefahr für die Igel dar. Durch die Laubsauger werden viele Insekten weggesaugt und den Igeln somit Nahrung weggenommen. Auch die Jungtiere landen oft in diesen Laubsaugern.