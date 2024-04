Krötenwanderung an der Broicherseite in Kaarst Nabu rettet über 5700 Amphibien vor dem Tod

„Das Gesamtergebnis mit 5731 Amphibien kann sich sehen lassen und zeigt, wie wichtig solche Sammelaktionen sind”, erklärt Ulrike Silberbach vom Nabu Kaarst-Korschenbroich. Unter den „geretteten“ Tieren waren 5157 Erdkröten, 529 Teichmolchen, 40 Bergmolchen sowie fünf Frösche. Im vergangenen Jahr wurden rund 550 Amphibien mehr zum Laichen gebracht. „Es ist etwas weniger geworden. Das liegt vermutlich daran, dass es in diesem Jahr viel geregnet hat und sich auf der Waldseite kleine Teiche gebildet haben, an denen die Tiere dann gelaicht haben“, erklärt Nabu-Mitglied Claudia Hamandouche. Prinzipiell sei Regen ja gut, sagt sie, denn dann würden mehr Tiere laufen und die Helfer können mehr Amphibien sammeln. „Wenn es aber zu viel regnet und sich das Wasser im Waldgebiet sammelt, ist das nicht förderlich“, so Hamandouche. Und in diesem Jahr habe es einfach zu viel geregnet.