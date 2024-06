Silberner Jubiläum Nabu-Ortsgruppe feiert 25-jähriges Bestehen

Unter dem Motto „ Vielfalt macht glücklich“ feierte der Nabu-Ortsverband Kaarst-Korschenbroich sein 25-jähriges Jubiläum im Garten des Tuppenhofs in Vorst. In ihrer Ansprache blickte Jutta Tünneßen auf 25 Jahre Naturschutzarbeit vor Ort mit vielen Aktionen und Projekten von der Amphibienrettung über die Pflanzenbörse bis zur „Zauberwiese“ in Vorst zurück. Unter den Gästen waren viele ehrenamtliche Helfer des Tuppenhofs, kurz „Tuppies“, und ehemalige Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe.