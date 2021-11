Am Vorster Wald : Nabu-Mitglieder legen eine Blumenwiese an

Vorst Dauerregen konnte sie nicht abschrecken: Am Samstag Vormittag trafen sich elf Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu) Kaarst am Rande des Vorster Waldes, um mit vorbereitenden Bodenarbeiten für eine Blumenwiese zu beginnen.

Die 600 Quadratmeter große Grünfläche befände sich in Sichtweite des Eustachius-Platzes in Vorst und sei dem Verein von der Stadt Kaarst zur Verfügung gestellt worden, berichtet Vorstandsmitglied Ulrike Silberbach: „Eine Untergruppe des Nabu hatte der Stadt frühzeitig Unterstützung bei der Einrichtung einer Hochzeitswiese zugesagt. Dieses Projekt kam aus unbekannten Gründen nicht zustande – aber wir wollen gerne trotzdem der Natur auf die Sprünge helfen und dürfen nun diese Fläche nutzen“, sagt die Biologin.

Die unebene, dicht mit Gras und einzelnen kleinen Kirschbäumen besetzte Fläche musste zunächst gerodet werden. Dafür hatte Biobauer Heiner Hannen seine Hilfe zugesagt. Er kam zwar später als geplant, dafür aber mit zwei Treckern und Fräse, um das Gras zu mähen und die Wurzeln zu lockern. „Wir laden dann alles auf Hänger, das ist ein hartes Stück Arbeit“, so Ulrike Silberbach. Bis Hannen eintraf, nutzten die fleißigen Ehrenamtler gut die Zeit: Ausgestattet mit regenfester Kleidung, Schubkarren, zahlreichen Schaufeln, Sägen, Forken und Harken rückten sie schon mal den kleinen Kirschbäumen zu Leibe und gruben sie aus. Zuvor gab es eine Sicherheitsanweisung: keine Gerätschaften falsch herumliegen lassen! Mit Muskelkraft und großem Eifer waren alle bei der Sache. Claudia und Lars Hamandouche gehören erst seit acht Wochen dem Nabu an und freuen sich, helfen zu können: „Regen kann uns nichts“, erklärten sie mit Schmunzeln.

Ute Vogel macht seit einem Jahr mit, fühlt sich sehr wohl beim Nabu und zieht aus ihren Einsätzen auch Nutzen für den heimischen Garten. Sebastian Böhmer ist seit drei Monaten Mitglied: „Der Gedanke an den Klimaschutz hat mich motiviert – irgendwo muss man ja anfangen“, meinte er. Die Kaarster Truppe sei sehr engagiert und im Verein anzupacken sei einfach schöner, da es den Gemeinschaftssinn fördere. Zudem gebe es noch einen Lerneffekt – theoretische Grundlagen zum Thema heimische Blumenwiese vermittelten Vorträge von Thomas Braun von der Biologischen Station in Knechtsteden: Es kommt nämlich nur regionales Saatgut in Frage wie zum Beispiel Korn- und Mohnblumen sowie Schafgarbe. Damit wird zunächst die Hälfte der Fläche eingesät, damit sich in Ruhe Keime entwickeln können. Weiteres Saatgut wird im kommenden Jahr eingebracht. Ulrike Silberbach hat die „große Hoffnung“, dass sich im kommenden Sommer eine bunte Blumenwiese entfaltet. Denn der Boden biete gute Voraussetzungen, ein Paradies für Insekten, Igel und Vögel zu schaffen.