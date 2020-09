Unterschriftenaktion in Kaarst : Nabu kämpft um Schutz der Artenvielfalt in NRW

Kaarst Die Umweltschutzverbände Nabu, Bund und LNU sind sich in einer Sache einig: In Nordrhein-Westfalen muss mehr für die Artenvielfalt getan werden. Deshalb haben die Naturschutzverbände eine gemeinsame Unterschriftenaktion gestartet.

Der gleichen Ansicht sind viele Kaarster Bürger, damit auch deren Kinder sich noch an Schmetterling, Vogel und anderen Rierarten, die vom Aussterben bedroht sind, begeistern können. Pro Tag werden elf Fußballfelder in Nordrhein-Westfalen zugepflastert, 55 Prozent der Schmetterlingsarten sind in Aussterben bedroht. Kiebitz, Rebhuhn, Lerche und Feldhase sind hierzulande kaum noch zu sehen.

So soll die Zupflasterung der Flächen bis 2025 durch besseres Management halbiert werden. In Schutzgebieten sollen zudem keine Pestizide und kein Dünger genutzt werden. Gewässerränder sollen besser Dünger- und Gifteintrag geschützt werden, 25 Prozent des NRW-Staatswaldes naturnah bewirtschaften werden. Außerdem fordern die Verbände die Förderung naturnäherer Landwirtschaft. Laut Nabu Kaarst seien das alles „sehr moderate“ Forderungen.

Die Verbände müssen mindestens 66.000 Unterschriften sammeln, damit sich mit dieser Initiative beschäftigt. Das Ziel des Nabu Kaarst ist es aber, „viel mehr Stimmen zu sammeln“, wie es heißt: „Deshalb sind wir schon fleißig bei der Arbeit.“ Überall, wo in den nächsten Wochen und Monaten ein Nabu-Stand in Kaarst zu finden ist, wird gesammelt. „Vielleicht gelingt es uns zusammen mit vielen Bürgern, den Erfolg der Umweltverbände in Bayern auch hier bei uns zu wiederholen“, erklärt Ulrike Silberbach vom Nabu Kaarst. In Bayern war am 17. Juni 2019 das Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ im Landtag verabschiedet worden.