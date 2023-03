Ortsgruppe Kaarst-Korschenbroich Nabu gibt Tipps zum Anlegen von Gartenteich

„Je größer der Teich angelegt wird, umso vielfältiger ist die Lebensgemeinschaft“, so Braunert. Als Mindestgröße wird eine Fläche von acht Quadratmetern (Mindesttiefe 80 bis 100 Zentimeter) sowie Sumpf- und Flachwasserzonen empfohlen. Der Standort solle so gewählt werden, dass der Teich an klaren Tagen vier bis sechs Stunden von der Sonne beschienen wird und nicht in direkter Nähe von Laubbäumen steht. Der Nabu rät, möglichst naturnah zu planen. Am Rand eines Teichs sollte eine Sumpfzone mit einer Tiefe von null bis 30 Zentimetern modelliert werden. Als Zwischenstufe zum tiefen Zentrum folgt eine Flachwasserzone mit einer Tiefe von 30 bis 50 Zentimetern. Teichfolien gibt es im Baumarkt sowie bei Garten- und Landschaftsbaubetrieben.