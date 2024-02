Tipps von der Nabu-Ortsgruppe Kaarst Darum müssen Frühblüher in den Garten

Frühblühende Zwiebelpflanzen wie Schneeglöckchen und Krokusse sind dabei hervorragend an die noch kalte Jahreszeit angepasst. „Die Vorbereitung auf diesen frühen Austrieb startet jeweils schon im Vorjahr“, erklärt Monika Tan vom Nabu Kaarst. Dann nämlich sammeln Schneeglöckchen und Krokusse Kohlehydrate in Form von Stärke an und lagern sie in ihren Speicherorganen, den Zwiebeln, ein.