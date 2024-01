Doppelt so viel Platz wie vorher Hundesportverein fühlt sich im neuen Zuhause wohl

Das Wichtigste ist noch vor Weihnachten erledigt worden. Das Vereinsheim, eine Holzhütte, wurde rechtzeitig vor der Regenzeit aufgebaut. „Die lag drei Jahre auf unserem alten Gelände, zum Glück konnten wir sie noch benutzen“, sagt Toni Kirschbaum. Geschäftsführer des Hundesportvereins MV Büttgen. Im vergangenen Frühjahr ist der Verein mit seinen rund 25 aktiven Mitgliedern und genau so vielen Hunden vom alten Gelände hinter der Regiobahn-Haltestelle „Ikea Kaarst“ auf ein neues, mit 2200 Quadratmetern rund doppelt so großes Gelände am Kaarster See umgezogen. Weil die Stadt am alten Standort im Zuge des geplanten Quartiers am Commerhof einen Radweg plant, der die Grüne Achse von Kaarst aus kommend über den Nordkanal weiter nach Holzbüttgen verbinden soll, musste der Verein umziehen.