Integrationsassistentinnen in Kaarst : Eine Arbeit mit Leidenschaft

Integrationsassistentinnen in Kaarst

Holzbüttgen Maite und Birgit Dreßen sind Integrationsassistentinnen an der Sebastianus-Förderschule in Holzbüttgen. Die beiden sind nicht nur Kolleginnen, sondern auch Mutter und Tochter.

Birgit und Maite Dreßen stellen klar: „Das ist nicht einfach nur ein Job, das muss man mit Herzblut machen – es ist eine Arbeit mit Leidenschaft!“ Mutter und Tochter arbeiten als Inklusionassistenten an der Sebastianus-Förderschule in Holzbüttgen mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Birgit Dreßen (64) gibt seit sieben Jahren Kindern mit Behinderungen Hilfestellung, sich bei der Bewältigung und Strukturierung des Schulalltags zurechtzufinden. Hinzu kommen Unterstützung bei Krisensituationen und sozialer Interaktion sowie die pflegerische Versorgung: „Die Tätigkeit gefällt mir sehr gut“, sagt sie und strahlt.

Aktuell begleitet sie einen achtjährigen Jungen, der nahezu sprachlos ist und in allen schulischen Bereichen Hilfe braucht, aber auch beim Essen, Trinken und bei der Pflege. Das ist das Synonym für Toilettengänge und wird mit den Kindern so kommuniziert. Die Arbeit von Birgit und Maite Dreßen baut auf den Pfeilern Zuneigung, Vertrauen und Sympathie auf – und dass das funktioniert, zeigen die vielen Sympathiebezeugungen, die beide im Laufe der Jahre von ihren Schützlingen zurückbekommen haben: „Diese Menschen sind so wichtig“, meint Birgit Dreßen. Damit die Bindung zwischen Inklusionsassistenten und Kind nicht zu eng wird, findet nach maximal fünf Jahren ein Wechsel statt.