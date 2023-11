Kabarett in Kaarst „Pietro Lombardi klingt wie ein Fehleinkauf des 1. FC Köln“

Er liebt Musik und er lebt Musik. Und Dr. Pop ist tatsächlich Doktor. „Aber nur als Musikwissenschaftler“, mag da der eine oder andere zu bedenken geben. Dr. Pop soll im Laufe des Abends aber auch darlegen, dass Musik auch eine Heilkraft besitzt. Man muss nur wissen, welche Musik gerade die richtige ist. Bei allen Fragen um die Musik gibt Dr. Pop gerne Nachhilfe. Der Musikwissenschaftler, in dessen Doktorarbeit es um den Orientalismus in der Popmusik ging, kann Musik für alle verständlich machen. Er ist aber auch Stand-up-Comedian und in dieser Rolle geht er offen auf das Publikum zu. Er befragt die Leute, gibt von sich aber wenig preis, erzählt, dass er mit seinen Eltern aus Polen gekommen ist und berichtet nicht ohne Stolz über aufregende Begegnungen wie die mit John Lord von Deep Purple. Aber er teilt auch aus: „Pietro Lombardi – das klingt wie ein Fehlkauf des 1. FC Köln.“