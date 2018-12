Aufführung im Kaarster Albert-Einstein-Forum: Musical „Joseph“ schwungvoll in Szene gesetzt

Kaarst Mark Koll und seine Musikschule haben mal wieder das Albert-Einstein-Forum gerockt.

Das Musical „Joseph and the amazing technicolor dreamcoat“ von Andrew Lloyd Webber unter Begleitung der Jungen Sinfonie Kaarst begeisterte die Zuhörer vor ausverkauftem Haus. Erzählt wurde die biblische Geschichte von Joseph und seinen Brüdern.

Joseph wird vom Vater bevorzugt behandelt, was den Zorn der Brüder hervorruft. Sie täuschen seinen Tod vor, Joseph wird nach Ägypten verkauft und schafft es durch seine Kunst der Traumdeutung vom Pharao zum Oberaufseher über die Kornkammern bestellt zu werden. Als sich seine von Hungersnot betroffenen Brüdern an ihn wenden, versöhnt er sich nach harten Prüfungen mit ihnen. Die Geschichte wird augenzwinkernd erzählt – so sieht der Pharao Elvis Presley verblüffend ähnlich und wurde von Claas Hachmann perfekt mit entsprechendem Gesang und Hüftschwung in Szene gesetzt.