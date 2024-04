Britta Mölders Kaarster Musikerin erfindet sich neu

Britta Mölders Leidenschaft ist und bleibt die Musik – daran ändern auch private Umstände nichts. Nachdem sie und ihr Mann sich im Mai 2022 trennten, hat die Musikerin mit Herz einen Neustart gewagt. In ihrem früheren Wohnhaus in Vorst betrieb sie eine gut laufende Musikschule mit zuletzt 30 Schülern, nun hat sie einen Ort gefunden, an dem sie den Menschen Musik erneut nahebringen kann – und zwar jeden Alters. „Ich hatte viele helfende Engel für den Neuanfang“, erzählt Mölders.