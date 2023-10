Konzert in St. Martinus Musik für die Kaarster Tafel

Das Konzert in Kaarst begann mit der Arie „Ich will nur dir zu Ehren leben“ aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Während die vier Cellisten Hanna und Markus Beul, Hans-Wilhelm Thelen, der zusammen mit Dan Zemlicka das Ensemble 2005 gegründet hatte, und eben der Meister selbst auf ihren 16 Saiten ein bewundernswertes Tutti schufen, konnten andere Werke nicht befriedigen. Das „Concerto d-Moll“ für zwei Violinen von Antonio Vivaldi, von Dan Zemlicka für „seine“ vier Violoncelli arrangiert, war nach einer Fuge im dritten Satz ausgereizt. Dafür entschädigten eigene Kompositionen wie „La Provence“: Dan Zemlicka lässt in seinen Urlaubserinnerungen sogar lästige Plagegeister wieder musikalisch auferstehen. Vollkommen überzeugen konnte das Quartett mit Swing und Pop. Das begann nach einer Pause mit „Send in the Clowns“ aus dem Musical „A Little Night Music“ von Stephen Sondheim. Da wurde der Ohrwurm von John Lennon und Paul McCartney (The Beatles) mit der Textangleichung „All you need is Cello“ sogar zur Köstlichkeit.